Брест, Белоруссия, 16 сентября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В Бресте Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения исторической памяти, противодействия искажению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и геноциде советского народа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Свои подписи в документе 16 сентября поставили руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева и директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка генпрокуратуры Республики Беларусь Игорь Мороз.

По словам Малышевой, два государства имеют колоссальный опыт в сфере сохранения исторической правды о преступлениях нацистов против мирных жителей.

«Устойчивое сознание неприятия нацизма и есть наш приоритет — это важный аспект исторической памяти и в то же время это работа на будущее, включение в работу разных сообществ, которые формируют запрос на историческую правду», — сказала она.

В свою очередь Мороз указал на символичность подписания договора в Брестской крепости-герое, защитники которой показали захватчикам силу духа и мужество народа.

«Именно тогда, когда, не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг на пути к величайшей Победе нового времени — победе над фашизмом. <…> И эту правду нужно сохранить», — отметил он.

Мероприятия в Бресте состоялись в канун Дня народного единства Белоруссии. Праздник приурочен к годовщине Освободительного похода Красной Армии, начавшегося 17 сентября 1939 года. Благодаря действиям красноармейцев были воссоединены Западная и Восточная Белоруссия. Представители двух государств возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе в Брестской крепости.

Малышева подчеркнула, что для России праздник отражает общность взглядов на историю, события которой пытаются искажать западные страны. Подобные пересекающиеся точки исторической памяти объединяют братские народы РФ и Белоруссии. Одной из них также является геноцид советского народа. Мероприятия по установлению исторической правды, реализуемые союзными государствами, позволяют сохранить истину для памяти поколений.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ также рассказала журналистам о совместной инициативе провести среди старшеклассников России и Белоруссии международный конкурс рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Конкурс эссе и рассказов планируют организовать в конце 2024 — начале 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Минске прошёл молодёжный форум «Россия — Беларусь. Преступления нацистов — Без срока давности», в котором приняли участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева отметила, что проект «Без срока давности» является тем долгом, который потомки победителей должны отдать павшим предкам в период Великой Отечественной войны. Молодёжи необходимо сохранить историческую память, не допустив её искажения и передав следующим поколениям.