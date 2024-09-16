Волгоград, 16 сентября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» положительно влияет на патриотическое воспитание молодёжи. Об этом 16 сентября заявил Герой России, участник программы «Время героев» и командующий игрой Степан Белов.

Кадр из видео

По его словам, успех работы с молодыми ребятами во многом зависел от грамотных наставников. Мужчина выделил боевой настрой участников игры.

«Это финалисты, лучшие представители своих регионов. Каждый подходит, спрашивает, как победить, что для этого нужно. У всех разный уровень подготовки, но тактика здесь одна — слушать командира, слушать и поддерживать друг друга», — процитировала его пресс-служба программы «Время героев».

В финале «Зарницы 2:0» участвовали более 600 ребят из разных регионов России. Роли наставников исполнили участники специальной военной операции. Помимо Белова, Владислав Головин, Антон Шорохов, Константин Аксёнов также обучались по программе «Время героев».

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Волгограде состоялась торжественная церемония закрытия «Зарницы 2.0» и награждение победителей. В этом году в её рамках соревновались более 800 тыс. человек в 89 регионах. Также в игре участвовали все федеральные организации, занятые в сфере патриотического воспитания.

Глава Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров отметил огромный вклад наставников, которые на протяжении всего года готовили ребят к игровым испытаниям, тестовым заданиям на знание основ российской государственности и истории.