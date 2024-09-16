Москва, 16 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Обыски прошли в одном из хостелов в центре Москвы, на объекте находились 108 иностранцев, их проверят на предмет соблюдения миграционных законов. Об этом 16 сентября сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

ИА Регнум

«На объекте установлено 108 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме того, два гражданина поставлены на воинский учёт и им вручены повестки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что руководство и администрация хостела доставлены в подразделение СК для проведения следственных действий.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября в одном из хостелов на юго-западе Москвы прошёл рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники силовых ведомств проверили информацию, полученную в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. В гостинице находились 439 иностранцев. Их доставили в управление СК РФ для проверки. Задержаны также руководство и администрация хостела.