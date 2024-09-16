Женева, Швейцария, 16 сентября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о завершении работы в России после решения Минюста РФ исключить филиал MSF в стране из реестра филиалов и представительств иностранных научно-производственных объединений (НПО). Соответствующее заявление 16 сентября опубликовано на сайте организации.

Global Look Press

Письмо с решением об исключении офиса «Врачи без границ» (Нидерланды) из реестра организация получила в августе.

«С тяжёлым сердцем мы вынуждены прекратить нашу деятельность в России», — приводятся слова руководителя программ MSF в России Яшовардхана.

MSF вела свою деятельность в России с 1992 года. Утоняется, что за этот период представители объединения успели поработать в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чечне, Ингушетии, Дагестане. В последнее время они сосредоточили свои силы на деятельности в Архангельской и Ивановской областях, а также на юге России в Белгороде и Ростове-на-Дону.

В заявлении подчёркивается, что MSF готова продолжить работу в России, как только власти дадут на это разрешение.

Как передавало ИА Регнум, в августе Министерство юстиции обязало организацию «Врачи без границ» ликвидировать представительства на территории России. Причиной ведомство указало несоответствие их деятельности уставным требованиям.

В 2022 году СМИ писали, что организация «Врачи без границ» фигурировала в истории с вывозом детей из Херсона для передачи их в руки чёрным трансплантологам. Именно MSF заявила о готовности помочь украинцам. Позднее члены Верховной рады приняли закон, освобождающий от уплаты НДС на трансплантацию органов.