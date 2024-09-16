Одесса, Украина, 16 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Одессе в понедельник, 16 сентября, произошло землетрясение. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Денис Петров / РИА Новости

«О землетрясении в Одессе сообщают местные паблики», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщения о подземных толчках поступили в том числе из Кишинёва.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в центральной части Турции. В тот же день подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в Китайском Тайбэе (Тайвань). Эпицентром сейсмологи нахвали местность к юго-востоку от города Хуаляня. О пострадавших не сообщалось.