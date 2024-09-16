Тула, 16 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» сообщила о начале работы в Тульской области завода, выпускающего мясокостную муку и другую продукцию для комбикормовых предприятий компании. Его запуск стал первым этапом проекта по созданию в регионе крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.

cherkizovo-group.com Группа «Черкизово» открыла завод технических фабрикатов под Тулой

Завод технических фабрикатов расположен на территории ТОР «Ефремов» и специализируется на переработке побочных продуктов убоя. При максимальной загрузке предприятие способно производить около 45 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в строительство завода составили порядка 5 млрд рублей.

Завод полностью оборудован для комфортной и эффективной работы более 170 работников и обладает развитой инфраструктурой. К нему ведет современная двухполосная автомобильная дорога, а на его территории действует собственная производственная лаборатория, система подготовки технологической воды и котельная.

Вся продукция завода будет направляться на 13 комбикормовых предприятий Группы «Черкизово» в разных регионах страны — от Московской области до Алтая.

«Запуск завода технических фабрикатов стал еще одним шагом в укреплении вертикальной интеграции «Черкизово», — прокомментировала директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. По её словам, компания стремится максимально обеспечивать себя всем необходимым сырьем, чтобы снизить влияние на бизнес внешней среды и гарантировать бесперебойный выпуск продуктов для потребителей как в России, так и на экспортных рынках.

Строительство завода осуществлялось в рамках создания мясоперерабатывающего кластера «Черкизово», который будет включать предприятия по убою и переработке бройлеров и свиней. Суммарная мощность всех производств составит около 600 тысяч тонн готовой продукции в год. Общие инвестиции в кластер — порядка 40 млрд рублей. Завершение строительства ожидается к концу 2028 года.