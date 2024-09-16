Найроби, 16 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В Кении потерпел крушение чартерный самолёт. Об этом 16 сентября сообщило агентство Reuters.

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Самолёт вылетал из аэропорта Мигори и при взлёте разбился. Известно, что на борту воздушного судна находились 10 пассажиров и пилот.

«Сообщений о пострадавших или погибших нет», ― заявили в чартерной компании.

В настоящее время информация о пассажирах уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в национальном парке Найроби столкнулись два самолёта ― лайнер De Havilland Canada Dash 8, принадлежащий Safari Link, а также легкомоторный Cessna 172 из местной лётной школы. В результате авиапроисшествия Cessna потерял управление и рухнул на территории парка. Оба его пассажира погибли. Выполнявший рейс в город Диани лайнер Dash 8 с 39 пассажирами и пятью членами экипажа на борту смог совершить аварийную посадку. Никто не пострадал.

10 сентября в американском штате Вермонт разбился частный самолёт, погибли четыре человека. Воздушное судно летело из города Феррисбург в штат Коннектикут. Разбившийся самолёт нашли в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте, все четверо пассажиров погибли. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента.