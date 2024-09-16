Вашингтон, 16 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. США столкнулись с серьёзными проблемами в модернизации ядерных арсеналов, пишет колумнист Bloomberg Хэл Брэндс в статье от 16 сентября.

CNP/AdMedia/ globallookpress.com

«Пентагон занимается рассчитанным на десятилетия проектом по модернизации ядерного арсенала США… Но все три аспекта этой модернизации — бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки — отстают от графика и превышают бюджет», — утверждает он.

По его словам, оборонному ведомству нужны средства одновременно на «пополнение военных запасов» для конфликтов, которые могут начаться в настоящем, и на разработку передовых вооружений для войн, которые могут произойти в ближайшем будущем. Из-за этого бюджет Пентагона испытывает колоссальную нагрузку и не может покрыть все существующие потребности.

Как передавало ИА Регнум, в феврале издание Politico сообщило, что Пентагон в 2024 году сократит свои расходы в рамках программы перевооружения на $10 млрд, то есть более чем на один процентный пункт бюджета министерства обороны. Под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей F-35, ударных подводных лодок и вертолётов.

Позднее Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты сообщило, что странам «Большой семёрки» (G7) необходимо по меньшей мере десять лет и около $10 трлн, чтобы провести перевооружение и модернизацию вооружённых сил и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на нужды обороны около 4% ВПП.

При этом государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. В январе он превысил отметку в $34 трлн. По прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что достижение госдолга страны критической отметки в $35 трлн делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, властям США нужно предпринимать какие-то действия.