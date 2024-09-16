Дамаск, 16 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Дамаске 16 сентября. Они обсудили угрозы регионального и глобального уровня, сообщила пресс-служба президентского дворца республики.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Президент Башар Асад встретил господина Сергея Шойгу — секретаря Совета Безопасности России и обсудил с ним комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двухсторонние отношения России и Сирии», — отмечено в заявлении канцелярии сирийского лидера.

Несколько дней назад Шойгу также посетил Пхеньян, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обсудив с ним вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.