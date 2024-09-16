Махачкала, 16 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Алавди Батыкаева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 16 годам лишения свободы за посягательство на жизнь российских военных. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по СКФО.

РИА Новости / Илья Питалев

Установлено, что 29 февраля 2000 года обвиняемый в составе вооружённой банды участвовал в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Чеченской Республики, на высоте 776.0. Нападение осуществлялось с трёх сторон. Батыкаев со своей позиции прицельно стрелял по военным из автомата Калашникова. В результате продлившегося до утра 1 марта нападения погибли 84 военных, ещё четверо получили ранения.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Алавди Батыкаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»)», — отметили в ведомстве.

Террористу назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в июне сотрудники российских спецслужб задержали ещё двоих членов бандыБасаева и Хаттаба Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова. Задержанным предъявили обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных. Они участвовали в нападении, которое произошло 4 октября 1999 года в станице Червлённой. Бандиты убили 15 военнослужащих, ещё 28 получили ранения.

СК 3 июня проинформировал о задержании жителя Москвы Хамзата Зоева, который в составе банды Басаева участвовал в нападении на город Будённовск 14 июня 1995 года. Задержанного заключили под стражу.