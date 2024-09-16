Тегеран, 16 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Иран и Россия установили прочные экономические связи. Об этом 16 сентября в ходе первой после вступления в должность пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов заявил президент республики Масуд Пезешкиан.

Global Look Press

«Россия ― наш сосед. У нас прекрасные экономические связи друг с другом», ― указал глава государства.

Он также отметил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани будет способствовать улучшению отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 сентября заявил, что новый президент страны не намерен менять подход в отношении России, который сложился при предыдущем главе государства Эбрахиме Раиси. По его словам, новый иранский лидер настроен сохранить их и далее развивать.

В свою очередь Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном развиваются, это происходит благодаря усилиям Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. На мероприятие Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите.