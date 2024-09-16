В ходе рейда на рынках в Красноярске задержаны 520 мигрантов
В ходе рейда на рынках в Красноярске задержаны 520 мигрантов, вручены 92 повестки
Красноярск, 16 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Красноярске в ходе рейда на рынках задержаны 520 мигрантов, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
Силовики проверили работников рынков «Южный» и «Луч» на соблюдение российского миграционного законодательства. В отдел полиции №1 доставили 520 иностранцев. Их проверяют на причастность к правонарушений.
Полиция составила 24 административных протокола в отношении мигрантов-нарушителей по линии миграции. Нарушения касались миграционных правил, пограничного режима в пограничной зоне, нелегального пребывания в России и незаконной трудовой деятельности. Сотрудники ФСБ зарегистрировали 50 материалов проверок по ст. 322.3 («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ») и ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»).
«В ходе рейда вручены 92 повестки на постановку воинского учёта. Также у каждого мигранта были взяты образцы буккального эпителия для проверки на причастность к преступлениям», — сообщили в ведомстве.
Семь нелегальных мигрантов покинут пределы России.
Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в одном из хостелов на юго-западе Москвы силовики провели рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники силовых ведомств проверили информацию, полученную в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. В гостинице находились 439 иностранцев. Их доставили в управление СК РФ для проверки. Задержаны также руководство и администрация хостела.