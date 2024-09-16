Красноярск, 16 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Красноярске в ходе рейда на рынках задержаны 520 мигрантов, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Кадр из видео

Силовики проверили работников рынков «Южный» и «Луч» на соблюдение российского миграционного законодательства. В отдел полиции №1 доставили 520 иностранцев. Их проверяют на причастность к правонарушений.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916423" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ходе облавы на рынках в Красноярске задержали 520 мигрантов, 92 вручили повестки

Полиция составила 24 административных протокола в отношении мигрантов-нарушителей по линии миграции. Нарушения касались миграционных правил, пограничного режима в пограничной зоне, нелегального пребывания в России и незаконной трудовой деятельности. Сотрудники ФСБ зарегистрировали 50 материалов проверок по ст. 322.3 («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ») и ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»).

«В ходе рейда вручены 92 повестки на постановку воинского учёта. Также у каждого мигранта были взяты образцы буккального эпителия для проверки на причастность к преступлениям», — сообщили в ведомстве.

Семь нелегальных мигрантов покинут пределы России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в одном из хостелов на юго-западе Москвы силовики провели рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники силовых ведомств проверили информацию, полученную в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. В гостинице находились 439 иностранцев. Их доставили в управление СК РФ для проверки. Задержаны также руководство и администрация хостела.