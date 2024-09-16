Москва, 16 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В первой половине сентября 2024 года в России подорожал ряд автомобилей. Стоимость машин изменили семь автобрендов, сообщил 16 сентября «Автостат», ссылаясь на исследование «Цена Авто».

Руслан Шамуков/ТАСС

У четырёх комплектаций GAC GS3 цена выросла на 100 тыс. рублей. При этом три версии кроссовера GAC GS8 подорожали на 100–150 тыс. рублей.

Sollers подняла цену на модели Argo в версии 3,5Т на 80 тыс. рублей. Стоимость модели «Профи» от УАЗ в различных версиях увеличилась на 50–149 тыс. рублей.

Кроссовер Tiggo 4 Pro в версии Family от Chery подорожал на 10 тыс. рублей, а в комплектации Style ― на 15 тыс. рублей. Belgee X70 стал дороже на 20 тыс. рублей. Также подорожали два автомобиля Geely ― седан Emgrand и кроссовер Atlas Pro.

Единственным брендом, понизившим свои цены осенью этого года, стал премиальный Exeed. Этот внедорожник VX в начальной комплектации Prestige можно купить дешевле на 50 тыс. рублей, а кроссовер LX ― на 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, объём продаж легковых автомобилей в России в августе вырос на 34% в сравнении с июлем. За месяц было продано 152 012 единиц продукции. Это стало лучшим результатом августа с 2015 года.

В июле рост продаж легковых автомобилей в РФ составил 42,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года и 9,5% в сравнении с июнем 2024 года. В июле продали 136 221 единиц.

Средневзвешенная цена нового автомобиля за первые шесть месяцев текущего года в России выросла на 14% к его стоимости за аналогичный период прошлого года и составила 3,16 млн рублей. В то же время подержанные автомобили выросли в цене на 19% год к году ― до 1,17 млн рублей.