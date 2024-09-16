Оттава, 16 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Канады намерено отправить пистолеты, которые изначально должны были быть утилизированы, на Украину. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на военное ведомство.

(сс) Askild Antonsen

«Канадские вооруженные силы сняли с вооружения пистолеты Browning Hi-Powers после получения новых современных пистолетов. Канадским войскам было трудно поддерживать пистолеты времен Второй мировой войны в рабочем состоянии из-за нехватки запчастей и опасений, что они больше не функционируют должным образом», — сказано в материале газеты.

Однако вместо утилизации пистолеты будут отправлены в виде военной помощи на Украину. Это подтвердила официальный представитель Министерства национальной обороны Канады Андре-Анн Паулин. По её словам, первая такая поставка должна состояться в декабре.

Как передавало ИА Регнум, Запад в больших объёмах отправляет Киеву непригодную к использованию технику. Бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил её как «стопроцентный мусор» и отметил, что по характеристикам и качеству она уступает старым советским образцам.

1 мая представитель украинских Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что киевский режим готов получить даже неисправные истребители F-16. Он отметил, что эти самолёты могут стать «донорами», добавив, что такая же практика распространяется и на другие образцы техники, которую Киев получает от Запада.