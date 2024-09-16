Канада передаст Украине пистолеты времён Второй мировой войны
Ottawa Citizen: Канада поставит Украине пистолеты времён Второй мировой
Оттава, 16 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Канады намерено отправить пистолеты, которые изначально должны были быть утилизированы, на Украину. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на военное ведомство.
«Канадские вооруженные силы сняли с вооружения пистолеты Browning Hi-Powers после получения новых современных пистолетов. Канадским войскам было трудно поддерживать пистолеты времен Второй мировой войны в рабочем состоянии из-за нехватки запчастей и опасений, что они больше не функционируют должным образом», — сказано в материале газеты.
Однако вместо утилизации пистолеты будут отправлены в виде военной помощи на Украину. Это подтвердила официальный представитель Министерства национальной обороны Канады Андре-Анн Паулин. По её словам, первая такая поставка должна состояться в декабре.
Как передавало ИА Регнум, Запад в больших объёмах отправляет Киеву непригодную к использованию технику. Бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил её как «стопроцентный мусор» и отметил, что по характеристикам и качеству она уступает старым советским образцам.
1 мая представитель украинских Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что киевский режим готов получить даже неисправные истребители F-16. Он отметил, что эти самолёты могут стать «донорами», добавив, что такая же практика распространяется и на другие образцы техники, которую Киев получает от Запада.