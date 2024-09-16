Москва, 16 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил выданного Египтом «вора в законе» Давида Чачибая (до 2013 года — Герлиани) к 15 годам лишения свободы за обладание высоким статусом в криминальной иерархии и вымогательство. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

«Он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»)», — заявили в ведомстве.

Установлено, что Чачибай в 2014 году был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Его преступное влияние распространялось на учреждения уголовно-исправительной системы в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Назначенные им «положенцы» выполняли различные поручения и указания.

Свой криминальный статус «вора в законе» обвиняемый лично подтвердил инспектору дежурной службы изолятора досмотра после помещения в мае 2022 года в СИЗО.

Также Чачибай организовал и возглавлял преступную группу, члены которой в 2020 году требовали от мужчины 15 млн рублей, угрожая ему и его семье расправой.

Суд приговорил Чачибая к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, Чачибай был объявлен в международный розыск. В марте 2022 года его задержали в Египте, а через два месяца экстрадировали в Россию. Уголовное дело «вора в законе» направили в Мосгорсуд в декабре того же года, после того, как прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.