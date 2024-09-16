Лозанна, Швейцария, 16 сентября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет 16 сентября опубликовал на своём сайте имена всех кандидатов на пост президента организации.

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На пост главы МОК претендуют президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хуссейн, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу (Великобритания), двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, член исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве), глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш (Швеция), глава Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен (Франция), вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания) и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

Выборы президента МОК пройдут 18–21 марта 2025 года. После Нового года в Лозанне состоится встреча, на которой кандидаты представят свои программы.

Действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Он отметил, что серьёзно обдумал это решение. Комментируя его заявление, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не огорчена. Важно, чтобы новый глава МОК думал о том, как его решения влияют на жизнь спортсменов и тренеров, отметила она.

Комиссия по этике МОК 11 сентября сообщила, что Коу, которому 67 лет, могут не допустить в качестве кандидата на выборах главы организации. Согласно директивам МОК, все члены комитета должны быть не старше 70 лет. В 2027 году Коу исполнится 70 лет, и он покинет пост президента Всемирной легкоатлетической ассоциации. Одновременно с этим он перестанет быть членом МОК.