Челябинск, 16 сентября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате нападения в челябинской школе находится в крайне тяжёлом состоянии, один — в тяжёлом. За их жизни борются врачи. Об этом 16 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Состояние ещё двоих пациентов медики оценивают как средней тяжести.

«Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка потребуется длительный период лечения и реабилитации», — сказал Мурашко в беседе с журналистами.

По словам главы Минздрава, всего пострадавших, включая нападавшего, пять — один взрослый и четверо детей. Мурашко держит на контроле оказание им медицинской помощи.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября 13-летний ученик напал с ножом и молотком на сверстников и учителей в челябинской школе №68. Агрессора задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персонала школы.

По данным Telegram-канала «112», учительница биологии получила травмы руки, пытаясь обезоружить нападавшего. Также в результате нападения пострадали трое учащихся — две девочки и мальчик, одна из них находится в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности по факту нападения в челябинской школе. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения после произошедшего.