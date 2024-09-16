Париж, 16 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Спонсор Паралимпиады в Париже отказался вручать подарочные смартфоны российским спортсменам. Об этом 16 сентября заявил трёхкратный паралимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Вдовин.

РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, было неприятно видеть, как подарки передавали всем, кроме представителей России.

«Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали», — процитировал его портал Metaratings.

Вдовин назвал данную ситуацию единственным негативным моментом в отношении россиян на Паралимпиаде.

Складные модели смартфонов в позолоченном корпусе с изображением олимпийских колец входили в приветственный набор спортсменов в Олимпийской деревне. Всего выпустили 17 тыс. мобильных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября стало известно, что российские паралимпийцы впервые не получили подарочный телефон от спонсора соревнований. Также без новых смартфонов остались белорусские спортсмены.

По итогам выступления на Играх в Париже россияне стали обладателями 20 золотых, 21 серебряной и 23 бронзовых медалей. Так как они принимали участие в нейтральном статусе, награды не учитывались в общем зачёте. Лидерами в нём стали представители Китая, завоевавшие 84 золотых, 75 серебряных и 50 бронзовых наград. Они досрочно победили в зачёте.