Российским спортсменам отказались дарить подарки за участие в Паралимпиаде
Паралимпиец Вдовин рассказал об отказе спонсора Игр дарить подарки россиянам
Париж, 16 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Спонсор Паралимпиады в Париже отказался вручать подарочные смартфоны российским спортсменам. Об этом 16 сентября заявил трёхкратный паралимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Вдовин.
По его словам, было неприятно видеть, как подарки передавали всем, кроме представителей России.
«Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали», — процитировал его портал Metaratings.
Вдовин назвал данную ситуацию единственным негативным моментом в отношении россиян на Паралимпиаде.
Складные модели смартфонов в позолоченном корпусе с изображением олимпийских колец входили в приветственный набор спортсменов в Олимпийской деревне. Всего выпустили 17 тыс. мобильных устройств.
Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября стало известно, что российские паралимпийцы впервые не получили подарочный телефон от спонсора соревнований. Также без новых смартфонов остались белорусские спортсмены.
По итогам выступления на Играх в Париже россияне стали обладателями 20 золотых, 21 серебряной и 23 бронзовых медалей. Так как они принимали участие в нейтральном статусе, награды не учитывались в общем зачёте. Лидерами в нём стали представители Китая, завоевавшие 84 золотых, 75 серебряных и 50 бронзовых наград. Они досрочно победили в зачёте.