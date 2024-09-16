Москва, 16 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Изучение захваченной в зоне спецоперации англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP позволит российским военным обезвреживать этот вид оружия во время боевых действий. Об этом 16 сентября заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что российские специалисты начали более детально изучать захваченные на Украине части крылатой ракеты Storm Shadow, и в данный момент они занимаются изучаением донной области её боевой части.

Как отметил в беседе с Lenta.ru эксперт, у каждого вида вооружений имеется собственная, присущая только ему конструкция, а ракету Storm Shadow создали специалисты английской школы, у которых имеются ноу-хау по преодолению российского радиоэлектронного управления и автономности наведения их ракеты.

«Достаточно много своих наработок, которые позволяют им применять эти ракеты. Сейчас наши конструкторы всё это вскроют, посмотрят, и мы найдём «противоядие», чтобы обезвреживать эту ракету на любом этапе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября российские эксперты получили для изучения головную часть американской ракеты системы HIMARS. По словам специалистов, сейчас они уже начали разбирать ракету, а в дальнейшем будут изучать её систему управления носовыми стабилизаторами, микросхемы и электронику.

В середине июля российским специалистам передали для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем, что должно противодействовать угрозе от него. По их словам, в этом случае противник пошёл на удорожание беспилотника и сокращение дальность его полёта, что позволит в нужный момент «дать по газам».