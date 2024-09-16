Санкт-Петербург, 16 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Следователи возбудили два уголовных дела против задержанного в аэропорту Санкт-Петербурга актёра сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Его обвинили в контрабанде и хранении наркотиков.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«После прохождения медицинского освидетельствования Ткачука отпустили под подписку о невыезде», — сообщил 16 сентября телеканал «78».

По информации журналистов, у актёра при задержании изъяли свёрток. Экспертиза установила, что там было 4 г. гашиша.

Как передавало ИА Регнум, Ткачука задержали 15 сентября в Пулково. Во время досмотра в аэропорту у него обнаружили подозрительный свёрток и вызвали полицию.

Ткачук получил актёрское образование в ГИТИСе, работал в Московском театре юного зрителя и Государственном театре наций. В кино начал получать роли в 2007 году. В сериале «Король и Шут» сыграл Шута.

Артист также является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области. Он специализируется на постановках, где вместе с артистами выступают кони. В театре заявили, что не знают об уголовных делах Ткачука.

В апреле в подмосковных Люберцах правоохранители задержали актёра и модель Евгения Агафонова. Он вёз в машине свёрток весом более 1 кг. Экспертиза установила, что это героин.

В Москве в январе ночью задержали снявшегося в сериале «Склифосовский» Богдана Кибалюка. У него с собой нашли наркотическое вещество.