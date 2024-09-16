Москва, 16 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой поздравил её и сотрудников службы с Днём государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается в России 15 сентября. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

В ходе беседы Попова рассказала российскому лидеру о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в стране и работе единой информационно-аналитической системы службы. Отдельно внимание уделили развитию сети мониторинга патогенов.

Глава Роспотребнадзора представила главе государства макет мобильной лаборатории на базе вертолёта Ка.

«Вместе с «Ростехом» и «Вертолётами России» разрабатываем хорошо защищённую и высоко производительную лабораторию со съёмными модулями на базе вертолёта Ка», — отметила Попова.

Она выразила надежду, что в течение ближайших трёх лет президенту России представят уже работающий вариант воздушного судна.

15 сентября исполнилось 102 года со дня создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В настоящее время штат Роспотребнадзора насчитывает свыше 70 тыс. специалистов.

В докладе президенту России Попова представила некоторые итоги деятельности службы за 2023 год. До 20 увеличилось количество лабораторий высокого уровня биобезопасности. Была создана сеть из 71 современной мобильной лаборатории Роспотребнадзора, что позволило сократить до 12 часов время реагирования на вспышки любых инфекций. Служба обеспечила100% импортозамещение тестов на все актуальные инфекции.

В рамках сотрудничества с зарубежными коллегами развёрнута сеть научно-исследовательских центров изучения инфекций. Четыре центра работаютв Бурунди, Венесуэле, Вьетнаме и Гвинее. Строительство ещё двух ведётсявКиргизии и Узбекистане. Реализуется семь программ научно-практического сотрудничества с 20 государствамиСНГ, Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Обучение прошли свыше 3,5 тыс. зарубежных специалистовпо вопросам биобезопасности, диагностики и профилактики инфекций.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября Роспотребнадзор проинформировал об отсутствии случаев заражения ортонайровирусом в России. Заболевание выявили у 17 человек в Китае. Российское ведомство в рамках двустороннего сотрудничества запросило у Госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР информацию об эпидемиологической обстановке.

Вирус впервые нашли в 2019 году в Китае, его назвали «болезнью заболоченных мест». Вирус распространяется через укусы клещей, у пациента после укуса клеща в парке выявили лихорадку и полиорганную недостаточность. Уточняется, что среднее время от начала симптомов до поступления в медицинское учреждение составляет пять дней.