Москва, 16 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В Москве неоднократно говорили о том, что военные армии США уже принимают участие в украинском конфликте безо всяких разрешений. Об этом 16 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Serg Glovny/Global Look Press

«Мы неоднократно говорили, что американские специалисты и военные и так принимают участие в этом конфликте без этих разрешений. Это и так происходит», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают факт того, что Запад пока не дал Украине разрешение бить поставляемым украинским формированиям оружием по территории России.

Представитель Кремля добавил, что ранее президент России Владимир Путин сделал абсолютно недвусмысленное заявление по поводу попыток формализации этого процесса, которые предпринимаются на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин рассказал, что украинские формирования не могут использовать западные высокоточные системы большой дальности для ударов России, так как для этого нужны разведданые со спутников НАТО, а полётные задания в эти системы могут вносить только военнослужащие стран альянса. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии блоком решения о прямом участии в конфликте с Россией.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 сентября рассказал, что Украина всё ещё не получила от США разрешение бить дальнобойным оружием американского производства по целям вглубь территории РФ. По его словам, киевский режим ждёт от Вашингтона такого решения.