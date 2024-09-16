* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Дамаск, 16 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) лично контактирует с главарём группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухаммадом аль-Джулани, чтобы вербовать террористов в ВСУ. Об этом 16 сентября сообщила сирийская газета Al-Watan.

Hasan Kirmizitas/Global Look Press

По сообщениям источников издания, близких к ополченцам оппозиции, находящихся в сирийской провинции Идлиб, действия украинской разведки в этом регионе по поиску выходцев из стран постсоветского пространства, желающих воевать против России, стали уже публичными. Активную работу на этом направлении развернули два месяца назад.

«Глава украинской разведки Кирил Буданов сохраняет контакт с <…> Абу Мухаммадом аль-Джулани, чтобы отправить наёмников-террористов с опытом участия в сирийской войне на Украину для участия в боях против российской армии», — говорится в публикации.

Газета отметила, что Россия уже знает об этом, поэтому ожидается, что ВС РФ активизируют удары по лагерям террористов в Идлибе, где набирают наёмников для переправки на Украину.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров 12 сентября заявил, что украинские эмиссары находятся в Идлибе, чтобы вербовать в ВСУ боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Он добавил, что киевский режим в этом вопросе интересуется и другими регионами.

10 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила о переговорах киевского режима с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» для привлечения террористов в ВСУ. Украинские агенты также просили группировку освободить из своих тюрем тех, кто хочет воевать против России, и предложили за это 75 беспилотников.