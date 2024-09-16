Шри-Джаяварденепура-Котте, 16 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Российских граждан, прибывающих на Шри-Ланку, призвали соблюдать осторожность в связи с предстоящими в конце недели президентскими выборами в стране. С такой рекомендацией 16 сентября выступило посольство России в Коломбо.

Isura Nimantha/Global Look Press

«В связи с запланированными на 21 сентября президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность при перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей», ― говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Также россиянам рекомендовали в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, уведомлять об этом дежурного консула посольства.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента островного государства назначено на 21 сентября. В выборах примут участие 39 кандидатов, в том числе действующий президент Ранил Викрамасингхе.

9 июля 2022 года в Шри-Ланке начались многотысячные акции протеста в связи с резким ухудшением социально-экономического положения в стране. Протестующие прорвались в резиденцию главы государства и захватили её. Президент Шри-Ланки Раджапакса успел эвакуироваться. Позднее Раджапакса официально уведомил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности уйти в отставку. Его преемником стал Викрамасингхе.