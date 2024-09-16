Москва, 16 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана жителей России: участились случаи, когда злоумышленники выманивают деньги, предлагая тариф мобильной связи на выгодных условиях, сообщили журналистам 16 сентября в компании «Билайн».

Иван Шилов ИА Регнум

Одному из клиентов оператора позвонили и предложили тариф со скидкой 50%. Продолжив общение в Telegram, злоумышленники убедили его в том, что новые условия будут автоматически продлевать каждые два месяца, и попросили перевести деньги за этот период, якобы для гарантии подключения.

Клиент так и не дождался, когда заработает новый тариф. Когда он попытался связаться с тем, кто предлагал услуги, жертве мошенников сообщили, что сотрудник ушёл в отпуск, после чего удалили чат, где обсуждались скидки.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — процитировали представителя мобильного оператора «РИА Новости».

Он также рекомендовал, чтобы не попасться на уловки мошенников, никому не раскрывать свои личные данные и не отправлять деньги на неизвестные банковские счета.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин 11 сентября предупредил, что мошенники научились использовать для обмана технологию дипфейк. Уже есть случаи рассылок ложных видеообращений от лица главы компании с просьбой перевести деньги на определенный счёт. Также присылают аудиосообщения с поддельным голосом близкого человека, который рассказывает, что он попал в беду, и просит денег.

Немкин также 15 сентября рассказал о поддельных мобильных приложениях, помогающих следить за здоровьем. Они запрашивают доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что с июля по август 2024 года мошенники активно использовали схемы с удалённым доступом, применяя программы, замаскированные под приложения компаний или государственных порталов, а также фишинговые ссылки. На эти способа обмана в течение двух месяцев пришлось до 40% от общего числа мошеннических атак.