Вашингтон, 16 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 16 пунктов в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Niclas JÃƒâ€“Nsson/Global Look Press Камилла Рахимова

С 89-го россиянка переместилась на 73-е место. 11сентября 23-летняя спортсменка прошла в четвертьфинал турнира в мексиканской Гвадалахаре, где проиграла колумбийской теннисистке Камиле Осорио‑Серрано. В активе Рахимовой теперь 905 очков рейтинга. В одиночном разряде она ни разу не побеждала на турнирах WTA. В парном разряде она одержала победу с испанкой Кристиной Букшей в апреле 2024 года в Колумбии.

Лучший результат среди россиянок в рейтинге остался у Дарьи Касаткиной, которая сохранила за собой 13-е место. Анна Калинская продолжила занимать 14-ю строчку.

В десятке лучших теннисисток с 9‑го на 10‑е место поднялась представительница Греции Мария Саккари, с 11‑й на 10‑й строчку переместилась американская спортсменка Даниэлла Коллинз. Первая строка осталась за полькой Игой Швентек, на втором месте представительница Белоруссии Арина Соболенко, американка Джессика Пегула осталась на третьей строчке.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. Позднее Медведев не смог назвать причину поражения, отметив, что проведённый матч был не лучшим как в его карьере, так и в карьере соперника.