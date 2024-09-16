Москва, 16 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Москва видит информационную возню вокруг вопроса о возможном разрешении Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории, но официальных заявлений в Кремле не слышали. Об этом 16 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Defense Ministry/Global Look Press

«Есть фактическая сторона дела, есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счёт»,— сказал он.

Представитель Кремля добавил, что американские военные и так принимают участие в конфликте.

Как передавало ИА Регнум, тему применения западного оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было.

Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 15 сентября заявил, что Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его мнению, странам альянса в вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России нужно отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт.