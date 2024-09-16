Москва, 16 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Российская сторона наблюдает за информацией, поступающей из Вашингтона, после второго покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Об этом 16 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС

«Это не совсем наше дело», ― отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как эта ситуация может отразится на выборах и существует ли риск дестабилизации обстановки в стране.

Песков добавил, что остановка в стране перед выборами сейчас напряжённая.

«Политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются <…> Мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас», ― пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемого задержали. По данным полиции, им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут.

Позднее экс-глава Белого дома рассказал, что не пострадал в результате инцидента и находится в безопасности. Политик подчеркнул, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин 15 сентября сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее стало известно, что задержанный посещал Киев, участвовал в вербовке наёмников в Вооружённые силы Украины (ВСУ), призывал президента США Джо Байдена отправить Киеву всё имеющееся у американцев оружие и ввести на Украину американский военный контингент.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что Раута для организации убийства Трампа мог нанять киевский режим.