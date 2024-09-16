Москва, 16 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В 2024 году производство зернового виски в России увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает 16 сентября «РБК Вино».

Денис Абрамов/РИА Новости

Отмечается, что популярность этого напитка в России растёт. Как сообщили в компании-производителе АСГ, сегодня на виски российского производства приходится порядка 60% натуральных продаж напитков этой категории. Зерновой виски является лидером, его доля растёт наиболее динамично.

«Наш зерновой виски Fowler’s, например, по итогам первого полугодия 2024 года, по данным NielsenIQ, занимает уже третье место по продажам среди всех виски на российском рынке», — заявиил президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

В 2023 году в России было продано 8,2 млн декалитров (дал) зернового виски, годом ранее — 6,7 млн дал. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования «Эта. Лаб». В этом году в первом полугодии объём продаж вырос в натуральном выражении на 22,6%, а в денежном — на 29,2%. За полугодие продажи составили 4,35 млн дал. Прогнозируется, что по итогам года объём продаж зернового виски приблизится к 10 млн декалитров.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Роскачества, в первом полугодии 2024 года российские производители удвоили выпуск портвейна. Свыше 90% объёма производства портвейна в России приходится на Крым.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в этом году в стране с июня по август было куплено 5 млн дал игристого вина. Показатель вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.