Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Брат короля поп-музыки Майкла Джексона Тито скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Alan Roxborough/Global Look Press Тито Джексон

«С тяжёлым сердцем мы объявляем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами. Мы потрясены, опечалены и убиты горем. Наш отец был невероятным человеком, который заботился о каждом и его благополучии», ― заявили его сыновья Ти Джей, Тадж и Тэрил.

Уточняется, что музыкант умер 15 сентября. Об официальной причине смерти не сообщается. По словам бывшего менеджера и давнего друга семьи Джексонов Стива Мэннинга, исполнитель перенёс сердечный приступ по пути из штата Нью-Мексико в Оклахому.

До своей смерти Тито выступал вместе с братьями Джеки и Марлоном в составе группы The Jacksons 5. В последние месяцы он активно гастролировал. Летом 2024 года он давал концерты в Шотландии, Калифорнии и Великобритании, а 8 сентября группа выступила в Суррее в Соединённом Королевстве. Выступления были запланированы и на осень текущего года.

У Тито Джексона остались братья Джермейн, Рэнди, Марлон и Джеки, сестры Джанет, Ребби и Латойя и их мать Кэтрин. Их отец умер в 2018 году.