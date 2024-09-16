Санкт-Петербург, 16 сентября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В отношении российского актёра Евгения Ткачука возбудили два уголовных дела, касающихся наркотиков, после его задержания в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом 16 сентября сообщил источник телеканала «78».

Кадр из видео Евгений Ткачук

Артист стал фигурантом дело по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». По информации телеканала, он прошёл медосвидетельствование и был отпущен под подписку о невыезде.

Экспертиза установила, что в свёртке, обнаруженном у Ткачука при досмотре, хранился гашиш весом 4 г.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Ткачука задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Помимо свёртка в вещах актёра нашли курительную трубку.

Евгений Ткачук является выпускником ГИТИС. Старт кинокарьеры пришёлся на 2007 год. В частности, мужчина исполнил роль шута в сериале «Король и Шут». Также артист выступает учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области. В театральных постановках вместе с профессиональными артистами играют кони.

В январе звезду сериала «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве с наркотическим средством. Сотрудники ДПС остановили для проверки такси с актёром на улице Антонова-Овсеенко. Поскольку пассажир такси нервничал, его также решили досмотреть. В результате был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в пакете находилось наркотическое средство.