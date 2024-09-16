Москва, 16 сентября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты. Об этом 16 сентября в ходе совещания с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Он отметил, что соответствующее постановление подписано. В Telegram-канале правительства уточняется, что речь идёт о средствах, которые остались на счету после того, как большую их часть потратили на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.

«Теперь, если такие средства не превышают 10 тыс. рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте», ― пояснил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий получить выплату до 10 тыс. рублей из остатка неистраченного материнского капитала. О праве на получение остатка средств соцфонд сообщает родителям самостоятельно. Денежные средства поступят в виде единовременной выплаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что деньги будут выплачиваться автоматически всем, у кого эта сумма есть.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, единовременные выплаты смогут получить более 730 тыс. семей. Он напомнил, что найти решение вопроса с использованием остатка маткапитала поручил глава государства.

Российский лидер 8 июля на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» отметил, что при использовании основной части маткапитала на счетах остаются деньги, которые не получается потратить. Глава государства заявил, что нужно разрешить семьям использовать оставшиеся средства. Начать следует с выплаты в пределах 10 тыс. рублей, возможно, что со временем сумма выплаты изменится.