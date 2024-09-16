Москва, 16 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Хронику вторжения украинских войск на территорию Курской области представила RT в новом фильме «Курск. Плечом к плечу». Герой документальной ленты Иван Ковалев отправил мать из горящей Суджи на инкассаторской машине. Сам он чудом смог выбраться из города, пройдя по полям пешком 15 километров и прячась от дронов. Весь свой путь Иван снял на камеру мобильного телефона, запечатлев вторжение украинских войск на территорию России в Курской области.

RT.ru Кадр из фильма «Курск. Плечом к плечу»

«Впервые за всё время освещения СВО самое сложное было осознавать, что бои идут уже так близко, на твоей земле, — рассказала автор фильма, военкор Ольга Кирий. — Мы общались с беженцами, которые очень хотят вернуться домой. Мы все чувствуем боль за наших бойцов и тех, кто остался в заложниках на захваченных территориях. Потому что, как ведет себя враг, теперь уже все прекрасно знают».

Напомним, наступление ВСУ на Курскую область началось на рассвете 6 августа. Авторы фильма рассказывают, что границу пересекли в том числе националистические батальоны и иностранные наёмники. В населённых пунктах они мародёрствовали, сжигали дома, расстреливали машины мирных жителей. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, но выбраться из той же Суджи смогли не все — в заложниках оказалось больше двух тысяч человек. Российские силы перешли в контрнаступление. В местных военкоматах отмечают приток добровольцев, а комиссованные из-за ранений ветераны вступают в добровольческие дружины и отряды самообороны. «Это наш дом, нам отступать некуда», — говорят герои фильма.

Премьера фильма «Курск. Плечом к плечу» состоится сегодня, 16 сентября, на телеканале RT.Док и RT International и на бесплатной онлайн платформе RТДок.