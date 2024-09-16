Москва, 16 сентября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Американца Райана Уэсли Рута, которого подозревают в покушении на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, для организации убийства политика мог нанять киевский режим. Такое мнение 16 сентября выказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Социальные сети Райан Уэсли Рут

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый … [покушавшийся на] Трампа Рут, который вербовал наёмников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября около гольф-клуба Тrump International в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) произошла стрельба, когда там находился кандидат от республиканцев. В ФБР назвали инцидент неудачной попыткой покушения, подозреваемый был задержан. По информации полиции, им оказался 58-летний Рут. Он просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба на расстоянии 270-450 метров от Трампа.

Позднее экс-президент США сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Трамп добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Телекомпания ABC 15 сентября сообщила, что правоохранители США устанавливают украинский след в деле о покушении на Трампа. Как рассказали источники, подозреваемый в преступлении мог быть «разочарован позицией» кандидата от республиканцев по этому вопросу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16 сентября написал, что жизнь Трампа находится в опасности до его победы на выборах президента США. По словам венгерского премьера, все сторонники экс-главы Белого дома в мире молятся за него.