Пекин, 16 сентября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Более 1,6 тыс. рейсов отменили аэропорты в восточной части Китая из-за тайфуна «Бебинка», который обрушился на регион дельты Янцзы. Об этом 16 сентября сообщило управление гражданской авиации КНР.

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По его информации, авиарейсы отменили воздушные гавани в Шанхае, Ханчжоу, Нинбо и Нанкине.

Утром 16 сентября тайфун «Бебинка» обрушился на Шанхай, при этом скорость ветра в его центральной части составляла порядка 42 м/с. Вихрь направляется в северо-западном направлении и постепенно ослабевает. Он является наиболее мощным тропическим циклоном, доходившим до Шанхая с момента образования КНР в 1949 году.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября супертайфун «Яги» прошёл по северу Вьетнама. В результате стихийного бедствия не менее 14 человек погибли и ещё не менее 180 пострадали. Больше всего разрушений тропический циклон принёс в столицу Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг, а также в северные вьетнамские провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен.

Он также 7 сентября разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ» в островной части провинции Хайнань на юге Китая, где позднее должен был выступать американский рэп-исполнитель Канье Уэст. Ранее в этот же день из-за «Яги» отменили товарищеский матч между футбольными сборными России и Таиланда.