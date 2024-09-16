Москва, 16 сентября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. У блогера Михаила Литвина образовался крупный долг перед Федеральной налоговой службой. Как выяснило ИА Регнум, его задолженность по налогам на 16 сентября составляет 34 840 357 рублей.

Кадр из видео

За что блогер не уплатил налоги, не уточняется. В случае непогашения задолженности на банковский счёт Литвина могут наложить арест. Кроме того, у него могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Как сообщало ИА Регнум, у заслуженного артиста России Гоши Куценко образовался долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма долга составила почти 700 тыс. рублей. Последнее налоговое начисление на счёт артиста пришло 9 сентября и составило 267 тыс. рублей. Сумма всей задолженности актёра — 693 тыс. рублей.

Налоговая служба уже заблокировала счета ООО «Арт Волна», в котором доля Куценко составляется 49%. Помимо этого, с апреля 2024 года за артистом числятся 60 штрафов ГИБДД, общая сумма которых составляет 48 тыс. рублей. Большая часть из них выписана за превышение скорости.

В июле 2021 года Литвин подготовил квест с призами для одного из своих подписчиков. По правилам, подписчик должен был с трёх попыток попасть бильярдным шаром по одной из нескольких коробок, находясь при этом в вертолёте на высоте 40 метров. Молодому человеку удалось попасть по коробке, в которой в качестве приза был указан автомобиль. Литвин выполнил условия квеста и подарил участнику машину стоимостью 3 млн рублей.

Ранее Литвина поставили на особый учёт в ГИБДД за опасное вождение автомобиля.