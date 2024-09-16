Будапешт, 16 сентября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Жизнь экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа находится в опасности до того момента, пока он не победит на выборах американского президента. Такое мнение 16 сентября высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х (ранее Twitter).

Kremlin Pool/Global Look Press Виктор Орбан

«Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности до тех пор, пока он не победит (на выборах — ред.)», — написал он.

Орбан добавил, что все сторонники экс-президента США в мире молятся за него.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября около гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штат Флорида произошла стрельба в момент, когда там находился Трамп. ФБР назвало произошедшее неудавшейся попыткой покушения. Полиция установила подозреваемого, которым оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Злоумышленник, находясь на расстоянии 270-450 метров от Трампа, просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич.

Позднее в этот же день телекомпания ABC сообщила, что американские правоохранители устанавливают украинский след в деле о покушении на экс-президента США. По словам источников, подозреваемый в покушении мог быть «разочарован позицией Трампа по данной теме».

Букмекеры 16 сентября повысили шансы Трампа выиграть выборы после покушения. Из данных сайта для прогнозов Polymarket следует, что экс-глава Белого дома победит на выборах с вероятностью в 50%, в то время шансы на победу вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 49%.