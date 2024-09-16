Белгород, 16 сентября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. В ночь на 16 сентября Белгород подвергся обстрелу украинскими боевиками. Есть попадания в жилые дома и автомобили. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

По словам губернатора, перед ударами ВСУ «завыли сирены». Уже поступила информация, что в результате обстрела загорелись несколько автомобилей, «есть попаданиях в жилые помещения».

Гладков выехал на место обстрела. Режим ракетной опасности в регионе отменён.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные смогут бить по 14 аэродромам России в случае, если Великобритания позволит Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом говорится в публикации британской газеты The Times.

Исходя из проведённых газетой расчётов, боеголовки британских ракет смогут достичь стратегически важных объектов, которые располагаются в радиусе поражения оружия — 250 км. Среди других потенциальных целей киевского режима указаны нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области и штаб Южного военного округа.

Во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.