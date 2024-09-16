Вашингтон, 16 сентября, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Иран планирует акции по усилению атаки на кандидата в президенты США Дональда Трампа и его окружение. Разведка недавно оповестила об этом предвыборный штаб экс-главы государства, сообщил 15 сентября телеканал CNN.

Annabelle Gordon/Global Look Press

По данным источников, пока нет никаких указаний на связь между Ираном и предполагаемым вторым покушением на Трампа.

Проведённый в последние дни брифинг разведки касался потенциальных физических и кибератак, уточнили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в августе разведслужбы США опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Иран в якобы попытке вмешаться в электоральный процесс, осуществив кибероперации против предвыборных штабов Трампа и вице-президента Камалы Харрис. По мнению американского разведсообщества, Тегеран также якобы пытался установить связь с лицами, имеющими непосредственное отношение к предвыборным кампаниями Республиканской и Демократической партий.

В Тегеране подобные обвинения со стороны американских спецслужб посчитали необоснованными и лишёнными какой-либо юридической силы. Также иранская сторона выразила готовность дать ответ Вашингтону, если тот предоставит якобы существующие доказательства.

Для американской внутриполитической повестки характерно стрелять в своих президентов. В условиях внутреннего кризиса США стремятся отвлечь внимание общества от внутренних проблем и направить его на внешние вызовы, отметил историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, комментируя обвинения в участии Тегерана в покушении на Дональда Трампа.

15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) произошла стрельба, где на тот момент находился Дональд Трамп. В ФБР инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Полиция установила подозреваемого. Им оказался Райан Уэсли Раут.