Красногорск, 16 сентября, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал сбежать за границу из РФ сразу после теракта. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В ходатайстве следователя на арест Юсуфзода указано, что он поддерживает радикальные течения ислама, необходимость вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды. Он также собирался выехать за пределы России сразу после совершения теракта.

«Есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда», — говорится в решении Мосгорсуда по апелляции на арест Юсуфзоды.

Новый свидетель по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в начале августа дал показания следователям и подтвердил, что арестованный Мухаммад Шарипзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) причастен к преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, Якубджони Юсуфзода пытался перед задержанием уничтожить доказательства по расследованию. За несколько дней до нападения на «Крокус Сити Холл» обвиняемый, используя свою банковскую карту, перечислил соучастнику деньги для оплаты за съёмное жильё других фигурантов дела. Часть средств Юсуфзода перевёл одному из исполнителей уже после случившегося в подмосковном Красногорске.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.