Вашингтон, 16 сентября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. В США в рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа правоохранители устанавливают возможную причастность к преступлению позицию политика по украинскому конфликту. Об этом 15 сентября сообщила телекомпания ABC.

Сергей Корсун ИА Регнум Дональд Трамп, выборы в США, Белый дом

По сведениям источников, американские власти изучают вероятное недовольство подозреваемого 58-летнего Райана Уэсли Рута, связанное с темой конфликта на Украине. Предположительно, он мог быть «разочарован позицией Трампа по данной теме».

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) произошла стрельба, где на тот момент находился Дональд Трамп. В ФБР инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Полиция установила подозреваемого. Им оказался Райан Уэсли Раут. Злоумышленник просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Предполагаемый преступник находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа.

По данным спецслужб, 58-летний Райан Уэсли Раут (демократ) любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в соцсетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал власти США отправить Киеву всё имеющееся оружие и ввести на Украину американский военный контингент.

Действующий американский президент Джо Байден заявил, что подозреваемого взяли под стражу. Он высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, отметив их бдительность и усилия по обеспечению безопасности Трампа и его окружения. Байден поручил правительству обеспечить безопасность бывшему главе государства на высшем уровне и на постоянной основе.

Американский предприниматель Илон Маск задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ.

Во время дебатов со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис 10 сентября Дональд Трамп заявил о готовности провести переговоры с лидерами России и Украины Владимир Путиным и Владимиром Зеленским. В случае победы Трамп пообещал закончить конфликт. По его мнению, действующая американская власть не пытается остановить эскалацию.