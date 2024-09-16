Киев, 16 сентября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Кассационный административный суд Украины 16 сентября рассмотрит иск от депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием назначить выборы президента в стране. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

Иск был подан в конце июня, суд постановил начать рассмотрение иска 16 сентября. Также обсуждалась возможность присутствия в суде истца, который на данный момент содержится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене.

По утверждению Дубинского, выборы в стране необходимо провести для сохранения конституционного строя.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский хочет любыми способами вывести конфликт с Россией на очередной виток эскалации. Такое мнение 10 августа высказал Александр Дубинский.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. При этом, по его словам, проводить выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады. Конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства.

Путин подчеркнул, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Глава российского государства добавил, что нахождение Зеленского на президентском посту является узурпацией власти. Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране.

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Ранее руководитель фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году на Украине не будут проводить никаких выборов, так как союзники с Запада не требуют переизбирать власть.