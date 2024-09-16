Вашингтон, 16 сентября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Подозреваемого по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа взяли под стражу. Правительству поручено обеспечить безопасность бывшему главе государства на высшем уровне и на постоянной основе, заявил 15 сентября глава Белого дома Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Действующий американский лидер высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, отметив их бдительность и усилия по обеспечению безопасности Трампа и его окружения.

«В США нет места насилию по политическим мотивам, как и любому насилию… Я рад, что экс-президент не пострадал», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что в связи с инцидентом ведётся расследование, правоохранители собирают всю информацию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В ФБР инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места стрельбы.

Полиция установила подозреваемого в попытке второго покушения на Дональда Трампа. Им оказался Райан Уэсли Раут. Злоумышленник просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обратила внимание на публикации подозреваемого в соцсетях. На одном из скриншотов он позировал на главной киевской площади — майдане, площади Независимости. Судя по фотографиям мужчины, он является активным сторонником Украины.

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ.