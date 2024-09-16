Аксай, Ростовская область, 16 сентября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. В городе Аксае на севере Ростовской области ночью 16 сентября загорелся рынок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Предварительно, огонь повредил 25 торговых павильонов.

Для ликвидации возгорания задействовали 38 единиц техники и более 120 специалистов.

Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа пожарные выехали по вызову на рынок в Туапсе. Огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. По данным МЧС РФ, 15 человек самостоятельно эвакуировались из горящего павильона. Вскоре пожар ликвидировали.

15 сентября в городе Аксае Ростовской области загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома. Это возгорание локализовали на 1,5 тыс. кв. м, огонь успел повредить шесть домов. Для пострадавших от пожаров в Аксайском районе на базе одной из гостиниц развернули пункт временного размещения.