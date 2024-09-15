Тбилиси, 16 сентября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. В регионах Грузии, в том числе в Тбилиси, 15 сентября прошли акции протестов против заявления основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили о необходимости извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Митингующие в столице Грузии, а также в Кутаиси и Батуме в ходе митингов называли Иванишвили предателем.

Немногочисленная акция в Тбилиси прошла перед зданием парламента. Движение по проспекту Руставели не перекрывалось.

В соцсетях семьи грузинских военных размещали публикации с извинениями перед погибшими за слова Иванишвили. По мнению граждан, чиновник признал Грузию виновной в войне и обесценил героизм солдат.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в городе Гори пообещал, что власти Грузии после победы на парламентских выборах найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну между осетинами и грузинами, которую в 2008 году развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Он также выразил уверенность, что зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат правовой ответ.

Грузия 8 августа 2008 года обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить Южную Осетию. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси. В тот же день началась российская операция, которая продлилась до 14 августа. В результате грузинская сторона подписала с Россией, Южной Осетией и Абхазией план мирного урегулирования. После этого Москва официально признала независимость двух республик.