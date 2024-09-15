Курск, 16 сентября, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» за сутки уничтожили артиллерийскую установку, миномёт и несколько гексакоптеров «Баба-яга» в Курской области на суджанском направлении. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По словам командира, бойцы хорошо поработали.

«В общей сложности участок наш остаётся стабильным. Противник там где-то пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Генерал также рассказал о полной зачистке от украинских боевиков села Борки.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что подразделения российской группировки «Север» нанесли поражение противнику у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок. За сутки украинские войска, вторгшиеся в курское приграничье, потеряли свыше 300 бойцов и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортёра и 15 бронемашин. Семь украинских бойцов сдались в плен. Общие потери ВСУ с начала боёв на курском направлении превысили 13,4 тыс. бойцов. Противник также потерял 113 танков, орудия и другую технику.

14 сентября Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов Вооружённых сил Украины и захвате нескольких пленных в окрестностях деревни Нижняя Паровая в Большесолдатском районе Курской области. Отказавшихся сдаться в плен уничтожили, добавил он.