Стамбул, Турция, 16 сентября, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Эстонский акробат Яан Руз стал первым, кто перешёл по натянутому канату из одной части света в другую. Мужчина преодолел Босфорский пролив в Стамбуле, разделяющий Азию и Европу, написала газета Hürriyet.

(сс) kevint3141 Канатоходец

Таким образом, Яан Руз стал первым человеком, который сменил часть света, пройдя по натянутому канату, и этому свидетелями стали жители Стамбула.

Газета назвала проход через Босфор Рузом «историческим шагом».

Руз является трёхкратным чемпионом мира по слэклайну.

Как сообщало ИА Регнум, упавший в тюменском цирке канатоходец Махмуд Суанбеков избежал серьёзных травм. После произошедшего его доставили в больницу. В ходе обследования переломов не было зафиксировано.