Брюссель, 16 сентября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Отказ некоторых стран Евросоюза разрешить Украине наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. Об этом 15 сентября заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

В своём блоге, посвящённом конфликтам на Украине и в секторе Газа, он напомнил, что страны ЕС обязались помочь Украине «обороняться», а оборона должна эффективно реагировать на нападения.

«Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», — продолжил глава евродипломатии.

По словам Борреля, дискуссии по использованию западного оружия ВСУ должны продолжиться на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, в августе перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, где также присутствовал на тот момент министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Боррель заявил, что поставляемое Западом Киеву оборудование должно использоваться для ударов по местам, откуда Россия наносит удары Украине.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что слова Борреля об ударах по России являются призывом к эскалации конфликта и развязыванию ядерной войны. Главе евродипломатии безразлично, что может произойти после этого с Европейским континентом, добавил эксперт.

Подменой понятий назвал президент Владимир Путин обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, предупредил глава государства.