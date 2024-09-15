Уэст-Палм-Бич, США, 16 сентября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Секретная служба США открыла огонь по вооружённому человеку, находившемуся поблизости с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом 15 сентября сообщил таблоид New York Post со ссылкой на источники.

Цитата из к/ф «На линии огня». Реж. Вольфганг Петерсен. 1993. США Агенты Секретной службы США

Отмечается, что сотрудник Секретной службы обратил внимание на подозрительного человека у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Он увидел у него похожий на оружие предмет, а затем открыл огонь. Позднее подозреваемого задержали местные полицейские.

По данным издания, источники изначально утверждали о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом. По уточнённой информации, единственным стрелявшим оказался агент Секретной службы.

Как передавало ИА Регнум, подозреваемого в стрельбе у гольф-клуба, где в это время находился Трамп, задержали, подтвердил 15 сентября сын политика Дональд Трамп — младший. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47, добавил он. Трампа-младшего удивило, что подобный инцидент снова произошёл.

Американскому лидеру Джо Байдену, а также вице-президенту США Камале Харрис доложили о стрельбе неподалеку от места пребывания Дональда Трампа.