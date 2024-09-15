Москва, 15 сентября, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Чаще всего из движимого имущества в качестве залогов для кредитования можно встретить автомобили, но также среди предметов залога имеются самокаты, видеокарты и товары из секс-шопов, следует из данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) за восемь месяцев текущего года, которые приводит РБК.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этим данным, за восемь месяцев 2024 года в реестр нотариата внесли 2,3 млн новых записей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такой рост может быть связан с активным развитием малого и среднего бизнеса, который часто оставляет в залог оборудование и сельскохозяйственных животных, включая коров и лошадей.

Число автомобилей, взятых в залог под займы за январь–август 2024 года, оказалось на 64% больше, чем было заложено за аналогичный период прошлого года, отмечают нотариусы. Помимо легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта, в реестре также зарегистрированы снегоходы, лодки и даже вертолёты и самолёты. Количество записей о заложенных электрокарах выросло на 20% за год и в три раза за последние пять лет.

Кроме того, выросло число уведомлений о заложенных видеокартах, необходимых для майнинга криптовалют. По данным ФНП, за пять лет записей о видеокартах стало вдвое больше, за год прирост составил 13%. Такими же темпами (на 13% к уровню сентября прошлого года) выросло и число обременённых товаров для взрослых. По подсчетам нотариусов, типичных предметов из ассортимента секс-шопов в реестре сейчас насчитывается более 7,6 тыс. — на 68% больше, чем пять лет назад.

Как передавало ИА Регнум, доля россиян, планирующих приобретать недвижимость в ипотеку, снизилась до рекордных 42%. По словам директора комбината стеновых материалов «Винзер» Дениса Жалнина, на рынок новостроек сегодня сильно влияют актуальные условия ипотечного кредитования, и любые новые ограничения могут вызвать критическое снижение спроса.